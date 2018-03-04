خلال اتصال هاتفي.. ترامب يؤكد للسيسي دعم مصر ضد "الإرهاب"

خلال اتصال هاتفي.. ترامب يؤكد للسيسي دعم مصر ضد "الإرهاب"
الرئيس المصي عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على دعم بلاده لجمهورية مصر العربية في حربها ضد "الإرهاب"، بحسب ما أفاد متحدث رسمي.

جاء ذلك، في اتصال هاتفي، أجراه ترامب مع نظيره المصري اليوم الأحد.

من جانبه، صرح بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أنه جرى خلال الاتصال، استعراض الجهود التي تبذلها مصر على صعيد مكافحة "الإرهاب"، حيث أشاد الرئيس الأمريكي بالجهود المصرية في هذا المجال، مؤكداً دعم الولايات المتحدة ومساندتها لمصر في حربها ضد "الإرهاب".

كما تباحث الجانبان سبل تطوير مختلف جوانب العلاقات المصرية الأميركية، والارتقاء بها على الأصعدة المختلفة في ضوء ما تتسم به من طابع استراتيجي، حيث اتفق الرئيسان على مواصلة العمل على الدفع قدماً بالتعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات خلال الفترة المقبلة.

وقال راضي: "تم خلال الاتصال أيضاً مناقشة عدد من الملفات الإقليمية، وما يرتبط بها من تطورات، لاسيما في ضوء الوضع الإقليمي المتأزم، وذلك بهدف التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة".

فيديو أرشيفي: السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي


 

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