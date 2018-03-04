الوفد الأمني المصري يلتقي بمحافظة سلطة النقد

رام الله - دنيا الوطن

اجتمع اليوم الأحد، الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء سامح نبيل، وخالد سامي القنصل العام المصري، والعميد عبد الهادي فرج، مع عزام الشوا محافظ سلطة النقد الفلسطينية، لوضعه في صورة المصالحة الفلسطينية.



يشار إلى أن الوفد المصري، التقى في وقت سابق من اليوم الأحد، بقيادة حركة الجهاد الإسلامي برئاسة خالد البطش، ونافذ عزام القيادييْن في الحركة، في مقر إقامة الوفد غرب مدينة غزة؛ لبحث ملفات المصالحة، والعديد من القضايا الأخرى.