60% من الاسرائيليين يرون أنه لا سلام مع الفلسطينيين حتى 2028

60% من الاسرائيليين يرون أنه لا سلام مع الفلسطينيين حتى 2028
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أظهر استطلاع رأي شامل شارك فيه مواطنون من طبقات مختلفة في المجتمع الإسرائيلي اليوم الأحد، أن 60% من المواطنين الإسرائيلين يرون أنه لن يتم توقيع اتفاق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين حتى عام 2028، فيما يرى 15% فقط أن اتفاق السلام سيحدث.

وجرى استطلاع الرأي قبل ما يسمى بـ (مؤتمر سديروت للمجتمع) المزمع عقده الأسبوع الجاري، حيث كشف كذلك أن 37% من الإسرائيليين يؤمنون أن وضع بلادهم الأمني لن يتغير، فيما يرى 31% أنه سيتحسن، وتوقع 20% أنه سيصبح أسوأ.

كما وتطرق الاستطلاع إلى رأي الإسرائيليين بالاتفاق النوويّ مع إيران وإمكانية صنع السلام الإقليمي. 54%‏ من الإسرائيليين أشاروا إلى أنه خلال عقد ستطوّر إيران سلاحاً نووياً، مقابل %15 الذين يرون أنها لن تنجح، بحسب ما جاء على موقع (المصدر).

وفيما يتعلق بالوضع في المنطقة، %40 يخشون من عدم التوصل إلى اتفاقية سلام مع الدول العربيّة الأخرى، مقابل %34 الذين أعربوا أن هذا سيحدث.

وتهتم المعطيات المشجعة أكثر في الاستطلاع بالوضع الاقتصادي المتوقع بعد مرور عقد، حيث يرى ‏48%‏ من الإسرائيليين، أنه سيتحسن، مقابل ‏24%‏ يعتقدون أنه سيصبح أسوأ، ورغم هذا، ما زالت الأغلبية تعتقد أن عدد الفقراء في إسرائيل سيزداد.

وفيما يتعلق بالفساد، فإن 49% يعتقدون أن الفساد سيزداد، مقارنة بـ 22% الذين أوضحوا أنه سيقل.

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