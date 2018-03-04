الشرطة الإسرائيلية تعتقل ألمانياً بزعم رشقه رجال الأمن بالحجارة

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، مواطناً ألمانياً، بزعم أنه رشق رجال الأمن الإسرائيليين بالحجارة، خلال أحد الاحتجاجات في الضفة الغربية.



وادعت الشرطة، أنها اعتقلت الشاب (24 عاماً) بسبب إلقاء الحجارة خلال احتجاج وقع في قرية بلعين في رام الله يوم الجمعة الماضي، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).



وذكرت الشرطة الإسرائيلية، أن المشتبه به، اعترف بإلقاء الحجارة، وأنها تقوم بإجراءات لترحيله.



وكانت محكمة في القدس، قد قضت أمس السبت بتمديد حبس المواطن الألماني حتى غد الاثنين.



ولم يتسن التواصل على الفور من السفارة الألمانية في تل أبيب للتعليق على هذا الشأن.



وأصبحت قرية بلعين الواقعة شمال غرب القدس نقطة محورية للاحتجاجات الفلسطينية منذ عام 2005، عندما بدأت السلطات الإسرائيلية بناء جدار الفصل، الذي حال دون وصول سكان بلعين إلى حقولهم.