الحزب الحاكم باليونان: على المجتمع الدولي تبني مبادرة الرئيس عباس للسلام

الحزب الحاكم باليونان: على المجتمع الدولي تبني مبادرة الرئيس عباس للسلام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعا الحزب الحاكم باليونان "سيريزا"، المجتمع الدولي لتبني ودعم خطة السلام الفلسطينية التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس في كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن الأخير.

وقال الحزب في بيان له، اليوم الأحد: "إن الخطوات و القرارات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترمب بخصوص القدس ونقل السفارة هي قرارات غير مقبولة وتناقض الشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة وتشكل تهديدا لعملية السلام بالمنطقة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وشدد على ضرورة تبني المجتمع الدولي لمبادرة الرئيس عباس للسلام للخروج من الأزمة، وضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته وفق رعاية دولية لعملية السلام سندا لقرارات هيئة الأمم المتحدة والشرعية الدولية لتحقيق السلام العادل والثابت وفق القرارات الأممية من خلال المفاوضات برعاية دولية .

وكان سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي عقد سلسلة لقاءات مع الحزب الحاكم والأحزاب السياسية الأخرى باليونان بهدف وضعهم في صورة القرارات الأميركية واستمرار انتهاكات الاحتلال على الأرض، خاصة ما يجري بحق المقدسات المسيحية والإسلامية بالقدس الشريف من انتهاكات واضحة للقانون الدولي والأعراف ذات الصلة بهدف تقويض الوجود المسيحي والإسلامي العربي في المدينة المقدسة، وفرض سياسات التهويد غير الشرعية، ما يهدد حل الدولتين والآفاق الممكنة للسلام العادل واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

أخبار ذات صلة

هيئة مكافحة الفساد والنجاح توقعان مذكرة تفاهم وخطة لتعزيز التعاون المشترك

هيئة مكافحة الفساد والنجاح توقعان مذكرة تفاهم وخطة لتعزيز التعاون المشترك

صيدم يبحث مع وفد من الداخل آليات التواصل الفلسطيني التعليمي

صيدم يبحث مع وفد من الداخل آليات التواصل الفلسطيني التعليمي

الاحتلال يستهدف ويلاحق الصيادين قبالة سواحل القطاع

الاحتلال يستهدف ويلاحق الصيادين قبالة سواحل القطاع

العاهل الأردني: يجب تكثيف الجهود لإطلاق المفاوضات وفقاً لحل الدولتين

العاهل الأردني: يجب تكثيف الجهود لإطلاق المفاوضات وفقاً لحل الدولتين

الوفد الأمني المصري يلتقي بمحافظة سلطة النقد

الوفد الأمني المصري يلتقي بمحافظة سلطة النقد

القناة 12: رئيس غواتيمالا سيُعلن مساءً نقل سفارته للقدس في مايو

القناة 12: رئيس غواتيمالا سيُعلن مساءً نقل سفارته للقدس في مايو

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

هيئة مكافحة الفساد والنجاح توقعان مذكرة تفاهم وخطة لتعزيز التعاون المشترك

هيئة مكافحة الفساد والنجاح توقعان مذكرة تفاهم وخطة لتعزيز التعاون المشترك

صيدم يبحث مع وفد من الداخل آليات التواصل الفلسطيني التعليمي

صيدم يبحث مع وفد من الداخل آليات التواصل الفلسطيني التعليمي

الاحتلال يستهدف ويلاحق الصيادين قبالة سواحل القطاع

الاحتلال يستهدف ويلاحق الصيادين قبالة سواحل القطاع

الوفد الأمني المصري يلتقي بمحافظة سلطة النقد

الوفد الأمني المصري يلتقي بمحافظة سلطة النقد

عربي

خلال اتصال هاتفي.. ترامب يؤكد للسيسي دعم مصر ضد &#34;الإرهاب&#34;

خلال اتصال هاتفي.. ترامب يؤكد للسيسي دعم مصر ضد "الإرهاب"

الكشف عن موعد إتمام صفقة (إس 400) بين روسيا والسعودية

الكشف عن موعد إتمام صفقة (إس 400) بين روسيا والسعودية

عملية سيناء.. مقتل 10 مسلحين في العريش

عملية سيناء.. مقتل 10 مسلحين في العريش

الاتهامات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 تطال الإمارات

الاتهامات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 تطال الإمارات

منوعات

فيديو: إحراق جثة سريديفي كابور في جنازتها

فيديو: إحراق جثة سريديفي كابور في جنازتها

عمرو دياب يلتقي دينا الشربيني بعد الأخبار عن تهديدها بإظهار وثيقة الزواج

عمرو دياب يلتقي دينا الشربيني بعد الأخبار عن تهديدها بإظهار وثيقة الزواج

بعد الإعتراف بتعرضها للإغتصاب.. نجل منى عراقي يوجه رسالة مؤثرة لها

بعد الإعتراف بتعرضها للإغتصاب.. نجل منى عراقي يوجه رسالة مؤثرة لها

صور: نجل محمد رمضان يتحول لـ &#34;بكار&#34;

صور: نجل محمد رمضان يتحول لـ "بكار"