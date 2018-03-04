فيديو: مُزارع يُوبّخ الرئيس الفرنسي

فيديو: مُزارع يُوبّخ الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي
رام الله - دنيا الوطن
تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لموقف محرج، حينما دخل في مشادة كلامية مع مزارع فرنسي، خلال زيارته معرض باريس الدولي الزراعي السنوي.

وأظهر مقطع فيديو الرئيس الفرنسي، وهو يتحدث بغضب مع أحد المزارعين، بخصوص مادة الغليفوسات (مبيد حشري) التي منعتها الحكومة الفرنسية.

وقال ماكرون: "بالنسبة لي الفلاحون والمستهلكون عندما يقولون لي أنت كنت على دراية باستعمال الغليفوسات، ولم تحرك ساكناً، فإنهم سينظرون في عيني ولن يذهبوا للبحث عنكم".

بدوره رد المزارع بالقول: "نحن هادئون، وأنتم اهدؤوا قليلاً أرجوكم"، إلا أن الرئيس الفرنسي صعد من لهجته معه قائلاً: "لست أنت من يعطيني الهدوء، فقاطعه: نحن هنا، هذه منطقتنا، فرد ماكرون: نحن في وطننا في فرنسا إنها الجمهورية".

وجاء عدد من المزارعين الغاضبين لحضور المعرض، ومقابلة الرئيس إيمانويل ماكرون، ومناقشة القضايا الشائكة حول سياسات فرنسا التجارية والزراعية مع الاتحاد الأوروبي، والمحادثات التجارية مع ميركوسور (كتلة تجارية في أمريكا الجنوبية، تضم البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي).

فيديو: الرئيس الفرنسي يتعرض لموقف محرج
 

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