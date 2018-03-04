السفير الفرا: بحثنا مع الأوروبيين الرعاية الدولية للسلام والاعتراف بدولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطن

قال السفير الفلسطيني لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا: إن الفلسطينيين والعرب، يأملون في أن تتحرك أوروبا سريعاً لخلق آلية دولية لرعاية عملية السلام والاعتراف بدولة فلسطين على الحدود المحتلة في العام 1967.



وأوضح الفرا، وفق ما أوردت وكالة أنباء (شينخوا)، أن لقاءات فلسطينية أوروبية وأخرى عربية أوروبية مكثفة، عقدت أخيراً تمحورت حول هدفين رئيسيين هما: الاعتراف بدولة فلسطين، والرعاية المتعددة لعملية السلام.



وأضاف، أن الموقف الفلسطيني يقوم على أن واشنطن لم يعد بمقدورها رعاية عملية السلام، عقب قرارها بشأن القدس، وأن المطلوب رعاية دولية متعددة، يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي لاعباً رئيسياً فيها.



وشدد على أهمية الدور الأوروبي بالنظر إلى الترابط الجغرافي بين أوروبا والمنطقة، وأن الاتحاد هو أكبر داعم لفلسطين اقتصادياً، وبالتالي يجب أن يكون لها دور سياسي، مشيراً إلى مقترحات عدة يتم بحثها بينها توسيع اللجنة الرباعية الدولية.