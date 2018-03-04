الكشف عن موعد إتمام صفقة (إس 400) بين روسيا والسعودية

رام الله - دنيا الوطن

رجح فلاديمير كوجين مساعد الرئيس الروسي، إتمام اتفاق تزويد السعودية بصواريخ (إس 400) في النصف الأول من العام الجاري.



وقال كوجين: "النص النهائي للاتفاق لم يجهز بعد، وأرجح إنجازه في النصف الأول من هذا العام"، كاشفًا عن بعض تفاصيل المفاوضات، حيث قال: إن السعودية تصر على إبرام صفقة متكاملة مع الجانب الروسي.



وأضاف كوجين، أن ذلك سيعطي الجانب السعودي الفرصة لفهم واختبار المنظومة، كما سيمنح الجهة الروسية تقييم إمكانات الطرف الآخر.