الكشف عن موعد إتمام صفقة (إس 400) بين روسيا والسعودية

الكشف عن موعد إتمام صفقة (إس 400) بين روسيا والسعودية
منظومة صواريخ اس 400
رام الله - دنيا الوطن
رجح فلاديمير كوجين مساعد الرئيس الروسي، إتمام اتفاق تزويد السعودية بصواريخ (إس 400) في النصف الأول من العام الجاري.

وقال كوجين: "النص النهائي للاتفاق لم يجهز بعد، وأرجح إنجازه في النصف الأول من هذا العام"، كاشفًا عن بعض تفاصيل المفاوضات، حيث قال: إن السعودية تصر على إبرام صفقة متكاملة مع الجانب الروسي.

وأضاف كوجين، أن ذلك سيعطي الجانب السعودي الفرصة لفهم واختبار المنظومة، كما سيمنح الجهة الروسية تقييم إمكانات الطرف الآخر.

أخبار ذات صلة

خلال لقاء بينهما.. السيسي وبن سلمان يتفقان على الوحدة لمواجهة المخاطر

خلال لقاء بينهما.. السيسي وبن سلمان يتفقان على الوحدة لمواجهة المخاطر

خلال اتصال هاتفي.. ترامب يؤكد للسيسي دعم مصر ضد &#34;الإرهاب&#34;

خلال اتصال هاتفي.. ترامب يؤكد للسيسي دعم مصر ضد "الإرهاب"

عملية سيناء.. مقتل 10 مسلحين في العريش

عملية سيناء.. مقتل 10 مسلحين في العريش

الاتهامات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 تطال الإمارات

الاتهامات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 تطال الإمارات

مطار القاهرة يستنفر لاستقبال محمد بن سلمان

مطار القاهرة يستنفر لاستقبال محمد بن سلمان

موقع إسرائيلي: بدء العد التنازلي لاغتيال نصر الله

موقع إسرائيلي: بدء العد التنازلي لاغتيال نصر الله

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

هيئة مكافحة الفساد والنجاح توقعان مذكرة تفاهم وخطة لتعزيز التعاون المشترك

هيئة مكافحة الفساد والنجاح توقعان مذكرة تفاهم وخطة لتعزيز التعاون المشترك

صيدم يبحث مع وفد من الداخل آليات التواصل الفلسطيني التعليمي

صيدم يبحث مع وفد من الداخل آليات التواصل الفلسطيني التعليمي

الاحتلال يستهدف ويلاحق الصيادين قبالة سواحل القطاع

الاحتلال يستهدف ويلاحق الصيادين قبالة سواحل القطاع

الوفد الأمني المصري يلتقي بمحافظة سلطة النقد

الوفد الأمني المصري يلتقي بمحافظة سلطة النقد

عربي

خلال اتصال هاتفي.. ترامب يؤكد للسيسي دعم مصر ضد &#34;الإرهاب&#34;

خلال اتصال هاتفي.. ترامب يؤكد للسيسي دعم مصر ضد "الإرهاب"

الكشف عن موعد إتمام صفقة (إس 400) بين روسيا والسعودية

الكشف عن موعد إتمام صفقة (إس 400) بين روسيا والسعودية

عملية سيناء.. مقتل 10 مسلحين في العريش

عملية سيناء.. مقتل 10 مسلحين في العريش

الاتهامات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 تطال الإمارات

الاتهامات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 تطال الإمارات

منوعات

فيديو: إحراق جثة سريديفي كابور في جنازتها

فيديو: إحراق جثة سريديفي كابور في جنازتها

عمرو دياب يلتقي دينا الشربيني بعد الأخبار عن تهديدها بإظهار وثيقة الزواج

عمرو دياب يلتقي دينا الشربيني بعد الأخبار عن تهديدها بإظهار وثيقة الزواج

بعد الإعتراف بتعرضها للإغتصاب.. نجل منى عراقي يوجه رسالة مؤثرة لها

بعد الإعتراف بتعرضها للإغتصاب.. نجل منى عراقي يوجه رسالة مؤثرة لها

صور: نجل محمد رمضان يتحول لـ &#34;بكار&#34;

صور: نجل محمد رمضان يتحول لـ "بكار"