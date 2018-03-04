رام الله - دنيا الوطن
رجح فلاديمير كوجين مساعد الرئيس الروسي، إتمام اتفاق تزويد السعودية بصواريخ (إس 400) في النصف الأول من العام الجاري.
وقال كوجين: "النص النهائي للاتفاق لم يجهز بعد، وأرجح إنجازه في النصف الأول من هذا العام"، كاشفًا عن بعض تفاصيل المفاوضات، حيث قال: إن السعودية تصر على إبرام صفقة متكاملة مع الجانب الروسي.
وأضاف كوجين، أن ذلك سيعطي الجانب السعودي الفرصة لفهم واختبار المنظومة، كما سيمنح الجهة الروسية تقييم إمكانات الطرف الآخر.
الكشف عن موعد إتمام صفقة (إس 400) بين روسيا والسعودية
منظومة صواريخ اس 400