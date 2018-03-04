فيديو: دمى الجنود المشنوقة تصدم ليبرمان

فيديو: دمى الجنود المشنوقة تصدم ليبرمان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وجه وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، انتقادات شديدة،  ضد الأحزاب الدينية اليهودية، بعد حادثة تعليق دمى مشنوقة لجنود إسرائيليين متدينين في حي (مئة شعاريم) في القدس الغربية يوم الجمعة الماضي.

وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد أزالت دمية على شكل جثة جندي إسرائيلي مشنوق، كانت قد عُلقت على مبنى في القدس الغربية.

وأعرب ليبرمان عن صدمته، لموقف الأحزاب الدينية وأعضاء الكنيست المنتمين لهذه الأحزاب، الذين على حد تعبيره "لم يعربوا عن استنكارهم لتعليق الدمى المشنوقة".

وقال ليبرمان: "يمكن لنا أن نتجادل على قانون التجنيد أو قانون الميزانية، هذا يحدث في إسرائيل، لكن في القدس عاصمة إسرائيل، نرى مرة تلو أخرى دمى لجنود تعلق على الأسطح، والأحزاب المتدينة لا تستنكر ذلك، هذا أمر خطير جداً".

فيديو: إزالة الدمية من أحد المباني

 

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