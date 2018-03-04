الأحمد: "صفقة القرن" لن تمر وسنلفُظ من يرى فيها فرصة لقيام الدولة





وقال الأحمد:" صفقة القرن لم تعد قاب قوسين، فأميركا ونتنياهو يحاولان الآن استغلال الوضع الانساني في غزة، مشيراً إلى اجتماع للدول المانحة في الثالث عشر من الشهر الجاري، حيث سيتم التركيز على بعض المشاريع الخاصة بالقطاع علماً أنها مشاريع قديمة ومتفق عليهاً مسبقاً، وأضاف:" نقول لاسرائيل وأميركا:" فكوا الحصار الظالم المفروض على غزة"، مؤكداً التصدى لنواياهم السلبية.



وحول الآلية متعددة الأطراف لرعاية العملية السلمية التي طرحها الرئيس محمود عباس، قال الأحمد:" نحن نرفض أن تكون أميركا وحيدة في عملية السلام، وإنما طرف من مجموعة ، موضحاً أنها عندما تكون طرفاً من مجموعة فلا قيمة " لصفعة القرن" المرفوضة، وستكون أميركا غير مؤهلة لطرح أي شيء قبل التراجع عن قضية القدس.



وأضاف:" الولايات المتحدة الأميركية لم تعد مؤهلة لتنفرد بعملية السلام، لأن الموقف الفلسطيني والخطة التي طرحها الرئيس في مجلس الامن مؤخراً حازت على اجماع دولي وتستند على قرارات الأمم المتحدة، حل الدولتين، ودولة فلسطينية مستقلة على اراضي الرابع من حزيران عام 1967، القدس الشرقية عاصمتها وحل قضية اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية.



وحول القمة العربية المقرر عقدها في الرياض، قال الأحمد:" أنا أعتقد أن سقف قمة الرياض لن يكون أعلى من خطة الرئيس محمود عباس، مشيراً إلى إصدار الجامعة العربية بياناً أعلنت فيه تأييدها لخطة الرئيس، مؤكداً السعي لتطوير الموقف العربي أكثر من ذلك، باتجاه مساندة وممارسة الضغوط بكافة أشكالها على الولايات المتحدة الأميركية، والتمسك بالمواقف المعلنة.



رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد، الاستعداد للمرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بعقد المجلس الوطني، مشدداً على أن شعبنا سوف يلفظ كل من يرى في "صفقة القرن" فرصة لعدم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، لافتاً أن البعض يربط الانقسام "بصفقة القرن".وفي حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين أشار الأحمد إلى تصريح القيادي في حماس أسامة حمدان الذي قال فيه " أبو مازن سقط سياسياً وحماس تعمل لبعد ما أبو مازن"، قال الأحمد: "البعض يعتقد ويبدو منهم حماس ودول في المنطقة، أن صفقة القرن سوف تقوم بتصفية السلطة ورئيسها ورئيس منظمة التحرير ودولة فلسطين، لكن شعبنا سوف يلفظهم"، مضيفاً:" نحن مستعدون للمرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بانعقاد المجلس الوطني.فقال:" صدر قرار من اللجنة التنفيذية حول عقد المجلس، وما نتحدث عنه هو المجلس القائم"، موضحاً أنه تم دراسة الأوضاع عبر تقديم رئيس المجلس سليم الزعنون صورة دقيقة عن الأوضاع، حيث أن 640 أو أكثر أحياء يرزقون، والفصائل وفق نظام منظمة التحرير منذ تأسيسها حتى اليوم، والمنظمات الشعبية بامكانها تغيير مندويبيها متى شاءت، والمستقلين لا يجوز تغييرهم إلا بموافقة المجلس، يوجد 80 عضو 79 توفاهم الله وواحد قدم استقالتو، وهؤلاء بالامكان عقد المجلس بدونهم أو استبدالهم، مبيناً انه سيتم مناقشة المسألة في اجتماع التنفيذية المقبل في السابع من الشهر الجاري.وأضاف الأحمد:" أخذنا توصية للجنة التنفيذية بعقد المجلس قبل رمضان في مدينة رام الله"، موضحاً أنه في السابع من الشهر الجاري سيحدد التاريخ وفق توصية قرارات لجنة تنفيذ قرارات المجلس الوطني، مشيراً أن كل فصائل منظمة التحرير سوف تشارك في المجلس، وقال:" حماس حتى الآن رسميا ليست عضو في المنظمة، ونحن لا نستطيع أن نفرض عليها، وهي لا يمكن أن تقبل المشاركة إلا بعقد مجلس جديد، وذلك لا يمكن أن يتم إلا بانهاء الانقسام".وفيما يتعلق بما تسمى صفقة القرن، قال الأحمد:" أعتقد ووفق معلومات دقيقة من أصدقائنا الأوروربين أنه كان من المتوقع الاعلان عن الصفقة في الواحد والعشرين من شهر يناير لكنها أجلت وسبب التأجيل هو الموقف الفلسطيني"، لافتا أنه وبعد حديث صحف عربية بالاستناد إلى تسريبات اسرائيلية عن البنود المتوقعة، جاءت ردة الفعل الأميركية، عبر تصريح رسمي تنفي فيه صحة هذه التسريبات.ورأى الأحمد أنه عندما دعا الرئيس محمود عباس إلى مرجعية دولية وإطار دولي في مجلس الأمن، فإن الادارة الأميركية تعاملت مع هذا الاقتراح، عبر تعليق وزارة خارجيتها بيان رسمي في يوم خطابه، تعلن فيه أنها مستعدة لدراسة اقتراحات تعدد الأطراف الدولية.