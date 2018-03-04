فيديو وصور: مؤسسة "حشد" تُنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الإداريين

فيديو وصور: مؤسسة "حشد" تُنظم وقفة تضامنية مع الأسرى الإداريين
خاص دنيا الوطن – محمد جلو
نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الأحد، بمنطقة الميناء وسط مدينة غزة، وبالتعاون مع فريق نبض الشبابي، وقفة تضامنية مع الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعنوان "رسالة إلى العالم الحر"،

وتأتي الفعالية، من أجل تسليط الضوء على معاناة الأسرى، والاعتقال الإداري بحقهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
 
وقال نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الأسرى والمحررين في حركة (فتح): إن عدد الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام لليوم الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال يتجاوز (450) أسيراً فلسطينياً، لافتاً إلى أن الهدف من هذه الفعالية هو مواجهة الاعتقال الإداري التعسفي بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأكد الوحيدي، لـ "دنيا الوطن"، أن الحركة الوطنية الأسيرة الفلسطينية، قدمت حوالي (213) شهيداً في سجون الاحتلال منذ عام 1967 حتى هذه اللحظة، مشيراً إلى أن هناك عدداً كبيراً من الأسرى قضوا نحبهم في سجون الاحتلال بفعل الجرائم العنصرية المختلفة، والاعتقال الإداري الذي يدوم لسنوات طويلة.

وناشد المجتمع الدولي وكل المنظمات والمؤسسات الدولية الإنسانية للقيام بواجباتها والالتزام بمسؤولياتها في توفير الدعم والحماية للشعب الفلسطيني، داعياً إلى خطاب إعلامي فلسطيني موحد في مواجهة سياسية الاحتلال العنصرية، وفضح جرائمه ضد الشعب، والانتصار لحقوق الانسان.


 



أخبار ذات صلة

هيئة مكافحة الفساد والنجاح توقعان مذكرة تفاهم وخطة لتعزيز التعاون المشترك

هيئة مكافحة الفساد والنجاح توقعان مذكرة تفاهم وخطة لتعزيز التعاون المشترك

صيدم يبحث مع وفد من الداخل آليات التواصل الفلسطيني التعليمي

صيدم يبحث مع وفد من الداخل آليات التواصل الفلسطيني التعليمي

الاحتلال يستهدف ويلاحق الصيادين قبالة سواحل القطاع

الاحتلال يستهدف ويلاحق الصيادين قبالة سواحل القطاع

العاهل الأردني: يجب تكثيف الجهود لإطلاق المفاوضات وفقاً لحل الدولتين

العاهل الأردني: يجب تكثيف الجهود لإطلاق المفاوضات وفقاً لحل الدولتين

الوفد الأمني المصري يلتقي بمحافظة سلطة النقد

الوفد الأمني المصري يلتقي بمحافظة سلطة النقد

القناة 12: رئيس غواتيمالا سيُعلن مساءً نقل سفارته للقدس في مايو

القناة 12: رئيس غواتيمالا سيُعلن مساءً نقل سفارته للقدس في مايو

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

هيئة مكافحة الفساد والنجاح توقعان مذكرة تفاهم وخطة لتعزيز التعاون المشترك

هيئة مكافحة الفساد والنجاح توقعان مذكرة تفاهم وخطة لتعزيز التعاون المشترك

صيدم يبحث مع وفد من الداخل آليات التواصل الفلسطيني التعليمي

صيدم يبحث مع وفد من الداخل آليات التواصل الفلسطيني التعليمي

الاحتلال يستهدف ويلاحق الصيادين قبالة سواحل القطاع

الاحتلال يستهدف ويلاحق الصيادين قبالة سواحل القطاع

الوفد الأمني المصري يلتقي بمحافظة سلطة النقد

الوفد الأمني المصري يلتقي بمحافظة سلطة النقد

عربي

خلال اتصال هاتفي.. ترامب يؤكد للسيسي دعم مصر ضد &#34;الإرهاب&#34;

خلال اتصال هاتفي.. ترامب يؤكد للسيسي دعم مصر ضد "الإرهاب"

الكشف عن موعد إتمام صفقة (إس 400) بين روسيا والسعودية

الكشف عن موعد إتمام صفقة (إس 400) بين روسيا والسعودية

عملية سيناء.. مقتل 10 مسلحين في العريش

عملية سيناء.. مقتل 10 مسلحين في العريش

الاتهامات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 تطال الإمارات

الاتهامات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 تطال الإمارات

منوعات

فيديو: إحراق جثة سريديفي كابور في جنازتها

فيديو: إحراق جثة سريديفي كابور في جنازتها

عمرو دياب يلتقي دينا الشربيني بعد الأخبار عن تهديدها بإظهار وثيقة الزواج

عمرو دياب يلتقي دينا الشربيني بعد الأخبار عن تهديدها بإظهار وثيقة الزواج

بعد الإعتراف بتعرضها للإغتصاب.. نجل منى عراقي يوجه رسالة مؤثرة لها

بعد الإعتراف بتعرضها للإغتصاب.. نجل منى عراقي يوجه رسالة مؤثرة لها

صور: نجل محمد رمضان يتحول لـ &#34;بكار&#34;

صور: نجل محمد رمضان يتحول لـ "بكار"