الاقتصاد الوطني تبحث سبل تسهيل التجارة بين فلسطين والأردن

الاقتصاد الوطني تبحث سبل تسهيل التجارة بين فلسطين والأردن
رام الله - دنيا الوطن
بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الأحد، مع
ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة عمان، ونظيرتها الفلسطينية في مدينة نابلس، سبل تسهيل التجارة بين الجانبين في مجال الصناعات الخشبية والأثاث.

وأكدت الوزيرة على أهمية فكرة تأسيس مركز إشراف وتصميم مهني في مجال الصناعات الخشبية والأثاث، والتي تم الاتفاق عليهما بين الغرفتين، بالإضافة إلى إمكانية إقامة معارض مشتركة بين الجانبين للأثاث.

وبينت الوزيرة، أنه سيتم قريباً التوقيع على مذكرة تفاهم بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ونظيرتها الأردنية لتوحيد المواصفة وآليات العمل المتبعة في مجال المواصفات والمقاييس، بالإشارة إلى الجهود المبذولة لإنشاء منطقة
لوجستية بين البلدين بهدف تقدم كافة الخدمات المطلوبة للمصدرين والمستوردين من الطرفين؛ لتسهيل عمليات التبادل التجاري.

واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة، بحضور ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) أحمد الفرا، عمل الماسح الضوئي لفحص الحاويات المحملة بالبضائع والسلع المختلفة، الذي جرى تركيبه مع نهاية الشهر
الماضي على جانبي معبر الكرامة، الأمر الذي سيمكن من إدخال 20 شاحنة في الساعة تزن 40 طناً مقارنة عما كان متبعاً سابقاً بدخول سبع شاحنات في الساعة فقط.

واعتبرت الوزيرة قطاع الأثاث من القطاعات الواعدة والمميزة في فلسطين، ومن بين القطاعات التي تم استهدافها في مشروع التجمعات العنقودية، الأمر الذي ساهم في تعزيز ريادية هذا القطاع، مشيرة إلى إنتاجية هذا القطاع في المحافظات الجنوبية
والتي تراجعت بفعل سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي وعلى الرغم من ذلك، مازالت الجهود متواصلة لإعادة الإنتاجية لمختلف القطاعات الصناعية في قطاع غزة لدورها الرئيسي في إعادة إعمار قطاع غزة.

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