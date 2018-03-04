الشرطة تقبض على شخصين بحوزتهما عملة أثرية وتراثية في سلفيت



وأضاف البيان، أنه وبسماع أقواله، أفاد بحيازة هذه القطع الأثرية بالإشتراك مع شخص آخر بهدف الاتجار بها، حيث تم إحضار المشتبه به الثاني، وإحالتهما والمضبوطات إلى جهة الاختصاص؛ لإجراء المقتضى القانوني بحقهما أصولاً.



رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة اليوم على شخصين بحوزتهما عدد من القطع والعملات الأثرية، بهدف المتاجرة في سلفیت.وذكر بیان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه و بناء على معلومات، وصلت إلى الشرطة، تفيد بوجود كمية من القطع والعملات الأثریة بأحد المنازل بمحافظة سلفيت، على الفور وبعد استصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة، تحركت قوة من شرطة السياحة والآثار إلى المكان، وبعد تفتيش المنزل، تم ضبط حقيبة بداخلها (90) عملة يشتبه أنها أثرية وتراثية و(15) تمثالاً معدنياً من الحجم الصغير، وتم إلقاء القبض على شخص داخل المنزل.