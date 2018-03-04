بالأسماء.. القضاء العسكري يمهل متهمين عشرة أيام لتسليم نفسيهما

بالأسماء.. القضاء العسكري يمهل متهمين عشرة أيام لتسليم نفسيهما
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أمهلت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري المتهم محمد إبراهيم محمد عابد ويحمل هوية (800989098) من سكان محافظة غزة في حي الشيخ رضوان، والمتهم رائد موسى جمعة الشاعر، ويحمل هوية رقم (80189161) من محافظة رفح، عشرة أيام من تاريخ اليوم الأحد، لتسليم نفسيهما للقضاء العسكري.

وشددت المحكمة على أنه في حال عدم تسليم أنفسهما، يعتبران فارين من وجه العدالة وسيحاكمان غيابياً.

وقالت: إنه على كل من يعلم بمحل وجودهما، أن يخبر عنهم، معتبرةً من لا يبلغ عنهما، متستراً على مجرمين فارين من وجه العدالة.

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