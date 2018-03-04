عملية سيناء.. مقتل 10 مسلحين في العريش

رام الله - دنيا الوطنلقي 10 مسلحين مصرعهم، خلال العملية الأمنية التي ينفذها الجيش المصري في سيناء، بحسب ما أعلنه الجيش المصري اليوم الأحد.وقد تمّ القضاء على العناصر المسلحة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عقب ورود معلومات تفيد بتحصن عدد منهم بأحد المباني المهجورة بنطاق مدينة العريش، كما تمّ ضبط ست بنادق آلية، وكميات من الذخائر، وفقاً لما ورد على موقع (سكاي نيوز).واستهدفت القوات الجوية ستة أهداف للعناصر المسلحة، ودمرت سيارتين مفخختين معدتين لاستهداف القوات المسلحة بمناطق العمليات.وخلال العملية ألقي القبض على 245 فرداً من العناصر المشتبه بهم والمطلوبين جنائياً، كما أفرج عن عدد آخر بعد التحقق من وضعهم الأمني.ودمرت القوات المشاركة في العملية 145 ملجأ ووكراً ومخزناً بالمناطق الجبلية، وعدد من الخنادق المجهزة هندسياً لإيواء العناصر المسلحة، هذا إلى جانب تدمير ورشة لتصنيع العبوات الناسفة و39 عبوة ناسفة، تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات.وقال البيان: "تم اكتشاف وتدمير نقطة وقود، ومخزن تحت الأرض، يحتويان على أكثر من 10 آلاف لتر بنزين، وتدمير 12 سيارة و28 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، تم اكتشافها خلال أعمال التمشيط والمداهمة".وعلى الاتجاه الاستراتيجي الغربي، تمكنت القوات الجوية المصرية من اكتشاف وتدمير 11 عربة محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولة اختراق الحدود الغربية.وواصلت التشكيلات التعبوية والشرطة المدنية تنظيم الدوريات المشتركة بواقع 609 كمائن ودوريات أمنية على الطرق والمحاور الرئيسية، واستكمال أعمال التمشيط لمناطق الظهير الصحراوي، وضبط عدد من المشتبه بهم.وعززت التشكيلات التعبوية، والقوات البحرية، وقوات حرس الحدود تأمين المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي، وعلى امتداد السواحل المصرية.ودمرت القوات 21 مزرعة لنبات البانغو والخشخاش المخدر، وضبطت أكثر من 5 أطنان من المواد المخدرة المعدة للتداول.ونتيجة للأعمال القتالية البطولية للقوات المسلحة، استُشهد ضابطان وجندييان، وأصيب ضابط وثلاثة جنود أثناء العمليات، وبذلك يرتفع عدد القتلى من ضباط وجنود الجيش المصري إلى 19 وفقاً للبيانات العسكرية منذ انطلاق العملية "سيناء 2018"، بينما يرتفع عدد القتلى من المتشددين إلى 105.