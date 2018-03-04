مطار القاهرة يستنفر لاستقبال محمد بن سلمان

مطار القاهرة يستنفر لاستقبال محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مطار القاهرة الدولي، حالة الطوارئ، واستنفر جميع عناصره الأمنية استعدادًا لاستقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور جمهورية مصر العربية اليوم الأحد.

وقالت وسائل إعلام مصرية: إن سلطات أمن المطار، شددت إجراءاتها الأمنية في الطرق المؤدية إلى الصالة الرئاسية، وأخلت موقف السيارات المقابل لها، لافتة إلى أن شركة ميناء القاهرة الجوي، زينت الطرق المؤدية من وإلى المطار بالأعلام المصرية والسعودية.

ووفق موقع (روسيا اليوم) فإن زيارة بن سلمان إلى مصر، والتي تستمر ثلاثة أيام، ضمن جولة خارجية هي الأولى له كولي للعهد، كما ستشمل كذلك لندن وواشنطن.

ومن المقرر، أن يعقد ولي العهد السعودي مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتناول العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وملفات إقليمية، تتضمن الحرب على الإرهاب والأزمات في سوريا واليمن وليبيا.

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