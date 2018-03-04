عشرات الضباط الإسرائيليين ينضمون لحزب العمل بمواجهة الليكود

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إن عشرات الضباط سابقا في الجيش الإسرائيلي، أعلنوا، هذا الأسبوع، انضمامهم إلى حزب العمل.



وأعلنوا خلال مؤتمر صحفي عن دعمهم لرئيس الحزب آفي غباي وقالوا: "نقف اليوم في طليعة الجبهة الهامة في إسرائيل.. إننا نقود خلفنا قادة ومواطنين من مختلف القطاعات كي نحضر معا لإسرائيل قيادة موحدة وأخلاقية ومجربة".



ومن بين 33 ضابطا انضموا إلى الحزب، العميد (احتياط) أساف أغمون، الملحق السابق للجيش الإسرائيلي في اليابان وكوريا الجنوبية، العميد (احتياط) يورام أغمون، الملحق السابق للقوات الجوية في الولايات المتحدة والعميد (احتياط) تسفي كانور، رئيس قسم العمليات سابقا في سلاح الجو وملحق القوات الجوية في واشنطن. ويأتي انضمام هذه المجموعة بمبادرة من المجموعة الفكرية "انقلاب من أجل إسرائيل".



وقال غباي في المؤتمر الصحفي: "يجلس إلى جانبي خبراء في الأمن يملكون معا سنوات طويلة من تجربة متراكمة.. أنا فخور بالوقوف إلى جانب سلسلة طويلة من القادة الكبار الذين قرروا الهجوم معنا من أجل تعزيز إسرائيل".



وأضاف: "لا يمكن لرئيس الوزراء السماح لنفسه بتجاهل الانشغال في هذه القضايا، حين ينشغل في المشاورات القانونية مع محاميه في قضايا الفساد والرشوة والاحتيال وخرق الثقة. رئيس الحكومة ينشغل في هذه الأيام في حرب أخرى يديرها ضد سلطة القانون وليس في منع الحرب المقبلة في سوريا ولبنان أو غزة".



ويعتبر هذا حدثا بالغ الأهمية لغباي، بعد فترة طويلة حوصر خلالها في تشابك الصراعات الداخلية على خلفية تراجعه في استطلاعات الرأي. ويبذل آفي غباي جهودا للعثور على شخصية امنيه كبيرة لترشيحها ضمن العشرة الأوائل في قائمة الحزب.