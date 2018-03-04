أبو يوسف: تنفيذية منظمة التحرير ستحدد مكان وزمان انعقاد المجلس الوطني

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف: إن اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي، ستعقد اجتماعها الأخير غداً لاستخلاص كل ما تم التوصل إليه بما فيه ما يتعلق بالمجلس الوطني، تمهيداً لرفع توصياتها لاجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأربعاء المقبل.





وأوضح أبو يوسف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح الأحد، أن تنفيذية منظمة التحرير، ستحدد مكان وزمان انعقاد المجلس الوطني، معرباً عن أمله بأن يُعقد خلال الأسابيع القادمة.





إلى ذلك، أشار أبو يوسف إلى أنه سيتم تنظيم فعالية مركزية على حاجز قلنديا الأربعاء المقبل، وفعاليات أخرى على نقاط التماس بمختلف المحافظات، بتنسيق ما بين القوى الوطنية والاتحاد العام للمرأة والأطر النسوية، رفضا لقرار ترامب بشأن القدس، ومحاولات تكريس الاحتلال، إضافة لفعاليات أخرى ستنظم الجمعة.





رام الله - دنيا الوطن