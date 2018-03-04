قانون التجنيد يهدد بأزمة داخل ائتلاف نتنياهو





ومن الجدير بالذكر، أن وزير الأمن، سبق وصرح بأن القرارات المتعلقة بالتجنيد تخص مكتبه فقط.



وقال مسؤول كبير في (يهدوت هتوراة): "دخلنا الحكومة وفق شروط واضحة جداً، بعد أن ثبت أن الائتلاف يضطهد الحريديم ولا يسمح للمؤمنين بدراسة التوراة، نحن لا نريد إجراء انتخابات، ولا حاجة إلى إجراء انتخابات، ولكن هناك قيم لا نستطيع التخلي عنها، صياغة نص قانوني معدل لمسألة التجنيد هو ضمان لمستقبل الحكومة وسلامة الائتلاف، ومن المهم أن نتذكر أن لدينا ضغوطاً داخلية وحاخامات يطلبون منا إجابات".



وقال وزير التعليم نفتالي بينت أمس، "لدينا حكومة وطنية جيدة، وهناك أهمية كبيرة لاستقرارها، وأدعو كلا الجانبين لإظهار المسؤولية، وتجنب ألعاب الأنا غير الضرورية، يُوجد حل معتدل ومتوازن للمتدينين، والذي سيسمح لنا بمواصلة إدارة الدولة بوعي وبشكل رسمي".



أما ليبرمان فبعد أن قال بأن المتدينين يلجؤون إلى الابتزاز بواسطة التهديد، اختار الرد من خلال شريط فكاهي بروح عيد المساخر.



رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية: إنه على الرغم من اللقاء الذي عقد ليلة الأربعاء/ الخميس لدى رئيس الوزراء وتشكيل لجنة مشتركة تمثل أحزاب الائتلاف، إلا أن المتدينين المتشددين (الحريديم) والليكود، لم ينجحوا بعد في التوصل إلى حل وسط حول الخطوط العريضة لمشروع قانون التجنيد- حتى قبل أن يواجه العقبات الرئيسية- الوزيران كحلون وليبرمان.ويصر قادة (يهدوت هتوراة) على طرح مشروع القانون للتصويت، قبل التصويت على ميزانية الدولة في منتصف آذار/ مارس، والمعادلة بسيطة: إذا لم يُصادق على قانون التجنيد، لن يُصادق على الميزانية.ويحاول الليكود التوصل إلى حل مؤقت: الموافقة في اللجنة الوزارية لشؤون القانون على صيغة لمشروع القانون تكون أقرب إلى القانون الذي رفضته المحكمة العليا بسبب عدم المساواة، ورفعه إلى الكنيست خلال الدورة الصيفية نيسان/ أبريل- أيار/ مايو فقط بعد الموافقة على ميزانية الدولة.وتمكن رئيس الحكومة من إقناع أعضاء الكنيست الحريديم بالامتناع عن طرح مشروعيْ قانون آخريْن، ينصان على إعفاء طلاب المدارس الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية الإلزامية، للتصويت في الكنيست، وذلك وسط خلاف متصاعد بين حزبي (يهدوت هتوراة وشاس) وحزب (إسرائيل بيتنا) برئاسة وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بشأن هذه المسألة.ويفحص (الليكود) صيغة ذات تغييرات طفيفة مقارنة بالقانون الأصلي، مع تنسيق الإجراء مع المستشار القانوني، وعلى أمل أن يكون ذلك مقبولاً على جميع رؤساء الأحزاب الائتلافية، بما في ذلك ليبرمان وكحلون