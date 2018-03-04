الاتصالات والبنك الأهلي الأردني يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية

الاتصالات والبنك الأهلي الأردني يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية
رام الله - دنيا الوطن
في خطوة نحو تقديم المزيد من الخدمات النوعية، وقعت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) والبنك الأهلي الأردني اتفاقية شراكة استراتيجية لربط كافة فروع البنك وأجهزة الصراف الآلي المنتشرة في الضفة الغربية بشبكتين رئيسية واحتياطية عبر تقنية الألياف الضوئية.

ووقع كل من عيسى الباشا المدير الإقليمي للبنك الأهلي الأردني ومعن ملحم المدير العام لشركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) الاتفاقية في مركز الاتصالات لقطاع الأعمال في مدينة رام الله “Paltel business center” 

ووضّح الباشا، أن عالم الاتصالات في تطور مستمر، لذلك أصبح من الضروري على كافة الشركات والبنوك، تسخير هذه التقنيات الحديثة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء، لأن التميز في تقديم الخدمة هو أساس النجاح مؤكداً: "إن هذه الاتفاقية تعكس استراتيجية البنك الأهلي الأردني في تبني أحدث التقنيات التكنولوجية وأكثرها تطوراً لاستخدام كل ما هو جديد في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تسهيل خطة الانتشار والتوسع الذي اعتمدها البنك في فلسطين".

وأضاف الباشا: أن (بالتل) أثبتت على مدار الأعوام الماضية، أنها السبّاقة في مواكبة المقاييس العالمية، وهي قادرة على مواكبة هذا التطور الكبير الحاصل في قطاع الاتصالات من خلال خدماتها النوعية، وحلولها التكنولوجية المتميزة.

ومن جانبه، عبّر ملحم عن فخره بالثقة التي أولاها الباشا لـ (بالتل)، معتبراً البنك الأهلي الأردني شريكاً استراتيجياً في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، مشيراً إلى أن شبكة (بالتل) اليوم تعتبر أساس البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين، حيث تقدم من خلالها خدمات الربط، ونقل البيانات التي تمكن مختلف قطاعات الأعمال في فلسطين من التواصل مع العالم ومع زبائنها.

وأضاف: "نحن نعي التحديات التي تواجه شركات قطاع الأعمال في فلسطين، لذلك نسعى على الدوام لتصميم خدمات خاصة بهم بأعلى المقاييس العالمية؛ لتلبية تطلعاتهم المتجددة، وتمكّنهم من تقديم خدماتهم بكل سرعة وأمان"

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