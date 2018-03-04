هل يسعى ترامب لقيادة الولايات المتحدة مدى الحياة؟

رام الله - دنيا الوطن

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (مازحاً) اقتراحاً، يقضي بأن تحذو الولايات المتحدة حذو الصين، من خلال السماح لرئيس البلاد بقيادة الدولة "مدى الحياة".



ويعتزم الحزب الشيوعي الحاكم، إلغاء نص دستوري يتيح "رئاسة البلاد لولايتين"، مما سيمكّن الرئيس شي جين بينغ من الاستمرار في منصبه لعقد آخر على الأقل، وفق ما أوردت (سكاي نيوز عربية).



ووفقاً للدستور الحالي، فلا يحق لزعيم البلاد البقاء في منصبه لمدة تزيد على ولايتين متتاليتين (خمس سنوات في كل ولاية).



وقال ترامب، في كلمة ألقاها خلال حملة لجمع التبرعات في ولاية فلوريدا، إنه يعتقد أن "الأمر رائع"، مضيفاً: "الآن شي جين بينغ هو رئيس حتى مماته، رئيس لمدى الحياة، انظروا، استطاع أن يفعل ذلك".



وتابع: "ربما سنضطر إلى القيام بنفس الخطوة في يوم من الأيام".



وأثارت خطة الصين لبقاء الرئيس شي جينبينغ في السلطة لأجل غير مسمى، معارضة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتشبيهات بالسلالة الحاكمة في كوريا الشمالية، واتهامات بصنع ديكتاتور جديد.