الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ18

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ18
رام الله - دنيا الوطن
يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، لليوم الـ 18 على التوالي، مقاطعة محاكم الاحتلال، كخطوة احتجاجية على استمرار فرض الاعتقال الإداري ضدهم، وارتفاع أعداد الأسرى الإداريين في الآونة الأخيرة، مطالبين برفع ملف الاعتقال الإداري للمحكمة الجنائية الدولية، والتحرك على كافة المستويات لدعم خطواتهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

وأعلن الأسرى الإداريون في بيان لهم عزمهم الخوض في خطوات احتجاجية رفضاً للاعتقال الإداري ضدهم، حيث أعلنوا مقاطعة المحاكم الادارية بدءاً من الخامس عشر من شباط/ فبراير الجاري.

ووصل عدد الأسرى الإداريين وفق نادي الأسير إلى نحو 450 معتقلاً، غالبيتهم أعيد اعتقالهم إدارياً لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من 14 عاماً.

يشار إلى أن عدد أوامر الاعتقال الإداري خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كانت 1248 في العام 2015، وفي العام 2016 وصلت إلى 1742 أمراً، وعام 2017 وصلت إلى 1060 أمر اعتقال إداري.

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