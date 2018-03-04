معاريف تزعم: حزب الله منع مخططاً عسكرياً لحماس في لبنان

رام الله - دنيا الوطن

زعمت صحيفة (معاريف) العبرية، أن حزب الله اللبناني منع مخططاً، عكفت عليه حركة حماس؛ لتدشين بنى عسكرية في جنوب لبنان.



وحسب الصحيفة، فإن محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت أحد قياديي حركة حماس، أثناء تواجده في صيدا، قبل شهرين، كشفت النقاب عن مخطط عكف عليه الأخير لبناء بنى تنظيمية تسهم في تنفيذ غارات صاروخية على إسرائيل انطلاقاً من جنوب لبنان.



وادعت الصحيفة، أن قادة حزب الله، غضبوا من محاولات حماس، خشية أن يؤدي أي تصعيد انطلاقاً من الجنوب إلى جرّ الحزب إلى مواجهة عسكرية مع إسرائيل، زاعمةً أنه "في أعقاب لقاءات بين قادة الطرفين، تم الاتفاق على عدم الإقدام على أية خطوة من قبل حماس من دون معرفة الحزب.



وأعادت الصحيفة، التذكير بأن وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قال في أعقاب محاولة الاغتيال الفاشلة، إن حركة حماس لا تبدي حماسة لشن عمليات انطلاقاً من قطاع غزة لتجنب ردة فعل إسرائيلية، وغير قادرة على تنفيذ عمليات من الضفة الغربية، لذا تحاول العمل ضد إسرائيل انطلاقاً من جنوب لبنان.