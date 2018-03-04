انتحار مواطن أمريكي أمام البيت الأبيض

انتحار مواطن أمريكي أمام البيت الأبيض
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي رجل مصرعه أمس السبت، بعد أن أطلق النار على نفسه أمام البيت الأبيض، بحسب ما أكدته الشرطة المحلية.

ونقلت صحيفة (واشنطن بوست) عن شهود قولهم: "إن الرجل، والذي لم يتم التعرف على هويته بعد، كان بين حشد كبير حينما أطلق النار على نفسه".

وأظهر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي مئات الأشخاص يجرون مبتعدين في الوقت الذي دوت فيه صفارات الإنذار في خلفية المشهد، وأسرعت فيه مركبات الطوارئ إلى موقع الحادث.

وقالت كاثي ميلهون المتحدثة باسم جهاز الأمن السري: "إن الرجل أصيب بجرح واحد جراء إطلاق رصاصة، فيما لم يقم أفراد الجهاز بإطلاق أي نيران".

ولم يكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض وقت إطلاق النار، حيث يتواجد حالياً في مدينة (وست بالم بيتش) بولاية فلوريدا، ومن المتوقع أن يعود إلى واشنطن العاصمة مساء اليوم.

وقال جهاز الأمن السري الأمريكي في تغريدة: "يقوم أفراد جهاز الأمن السري بالاستجابة لتقارير عن إصابة شخص جراء قيامه بإطلاق النار على نفسه قرب الحديقة الشمالية للبيت الأبيض".

وتابع الجهاز: "لم ترد تقارير عن إصابات أخرى متعلقة بحادث البيت الأبيض".

وقال هوجان جيدلي نائب المتحدث باسم البيت الأبيض: "علمنا بالحادث وتم إخطار الرئيس به".

يأتي الحادث بعد أيام من اقتحام مركبة لحاجز أمني قرب البيت الأبيض، ما أسفر عن القبض على السائقة البالغة من العمر 35 عاماً وتوجيه اتهام لها.

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