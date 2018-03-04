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شؤون فلسطينية
الاحتلال يفتح باب المغاربة أمام المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى
2018-03-04
توضيحية
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رام الله - دنيا الوطن
فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، باب المغاربة أمام مجموعة من المستوطنين؛ للسماح لهم باقتحام باحات المسجد الأقصى.
ووفرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، كافة وسائل الحماية
للمستوطنين.
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