الاحتلال يفتح باب المغاربة أمام المستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى

للمستوطنين.



رام الله - دنيا الوطنفتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، باب المغاربة أمام مجموعة من المستوطنين؛ للسماح لهم باقتحام باحات المسجد الأقصى.ووفرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، كافة وسائل الحماية