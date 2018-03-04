الأحد: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً

الأحد: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً، حيث تظهر الغيوم المرتفعة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2018/03/05: يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع  آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2018/03/06: يكون الجو صافياً بوجه عام ومغبراً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5  درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الأربعاء 2018/03/07: يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج إلى مائج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 24-14 24-14 21-10 بيت لحم 24-14 24-14 21-10
رام الله والبيرة 23-13 23-13 20-9 طولكرم 28-16 28-16 25-13
نابلس 26-14 26-14 23-11 قلقيلية 28-16 28-16 25-13
جنين 28-15 28-15 25-12 سلفيت 24-14 24-14 21-10
طوباس 28-15 28-15 25-12 روابي 25-14 25-14 23-10
الخليل 24-13 24-13 20-9 غزه 25-17 25-17 24-15
أريحا 30-18 30-18 28-15 خانيونس 25-17 25-17 24-15
الأغوار الشمالية 29-16 29-16 26-13 رفح 26-16 26-16 25-14
والله تعالى أعلم

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