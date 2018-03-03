إسرائيل تحذر حماس: القيادة في دائرة الاستهداف



وتابعت القناة، أن الوفد المصري، أبلغ حماس أنه إذا ما جرى تصعيد، فإن رد إسرائيل سيكون رداً غير مسبوق، وستكون كل قيادة الحركة في مرمى الاستهداف.





وقال الوفد في تحذير مباشر "لا تلعبوا بالنار" لأن حكمكم سيُقضى عليه ، وأياً من قياداتكم لن يكون في مأمن من الاستهداف".



القناة قالت: إنه لا يُعرف إن كانت الرسالة وجهت من إسرائيل لحماس عبر مصر، لكن الأكيد أن هذه الرسالة الآن في حجر حماس.

وزعمت القناة، أن هذه الرسالة وجهت لحركة حماس عبر الوفد الأمني الذي يزور القطاع مؤخراً، حسب ما أبلغ مصدر فلسطيني القناة 12، فإن هذا التهديد وجه للحركة على خلفية حادث تفجير العلم على الحدود مع القطاع قبل أسبوعين، والذي أصيب به عدد من الجنود منهم إصاباتهم خطيرة.