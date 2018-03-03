سيتم استجوابه مجددا..انتنياهو يُدلي بأكاذيب خلال التحقيق معه

رام الله - دنيا الوطن

ذكرت قناة ريشت كان العبرية، مساء اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدم معلومات كاذبة خلال التحقيقات معه في قضية بيزك المعروفة إعلاميا باسم الملف 4000.



ونقلت القناة عن مصادر مقربة من التحقيقات قولها أن نتنياهو قدم سلسلة من الأكاذيب الغير معقولة خلال التحقيقات معه، مشيرةً إلى أنه ووجه بتسجيلات مع مالك شركة بيزك وشخصيات متورطة بالقضية منها إعلاميون في موقع واللا.



وقالت مصادر أخرى ان الشرطة لن تكتفي بالجولة السابقة وسيتم استجواب نتنياهو وزوجته سارة مرةً أخرى قريبا في القضية ذاتها، مرحجة أنه سيتم استجوابه عقب عودته من الولايات المتحدة التي سيتوجه إليها هذه الليلة.



من جانبه قال موشيه يعلون وزير الجيش الأسبق أن القضية الأخطر هي قضية الغواصات المعروفة إعلاميا باسم 3000 لأنها تمس الأمن القومي، مشيرا إلى أن نتنياهو متورط فيها بشكل مباشر.



ودعا يعلون، نتنياهو إلى الاستقالة من منصبه فورا وتقديمه للتحقيقات بعيدا عن منصبه.