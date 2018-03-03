سيتم استجوابه مجددا..انتنياهو يُدلي بأكاذيب خلال التحقيق معه

سيتم استجوابه مجددا..انتنياهو يُدلي بأكاذيب خلال التحقيق معه
رام الله - دنيا الوطن
 ذكرت قناة ريشت كان العبرية، مساء اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدم معلومات كاذبة خلال التحقيقات معه في قضية بيزك المعروفة إعلاميا باسم الملف 4000.

ونقلت القناة عن مصادر مقربة من التحقيقات قولها أن نتنياهو قدم سلسلة من الأكاذيب الغير معقولة خلال التحقيقات معه، مشيرةً إلى أنه ووجه بتسجيلات مع مالك شركة بيزك وشخصيات متورطة بالقضية منها إعلاميون في موقع واللا.

وقالت مصادر أخرى ان الشرطة لن تكتفي بالجولة السابقة وسيتم استجواب نتنياهو وزوجته سارة مرةً أخرى قريبا في القضية ذاتها، مرحجة أنه سيتم استجوابه عقب عودته من الولايات المتحدة التي سيتوجه إليها هذه الليلة.

من جانبه قال موشيه يعلون وزير الجيش الأسبق أن القضية الأخطر هي قضية الغواصات المعروفة إعلاميا باسم 3000 لأنها تمس الأمن القومي، مشيرا إلى أن نتنياهو متورط فيها بشكل مباشر.

ودعا يعلون، نتنياهو إلى الاستقالة من منصبه فورا وتقديمه للتحقيقات بعيدا عن منصبه.

أخبار ذات صلة

اليونان لا تعتزم مبادلة جنود مع تركيا

اليونان لا تعتزم مبادلة جنود مع تركيا

مناورات إسرائيلية أمريكية تحاكي حرباً إقليمية

مناورات إسرائيلية أمريكية تحاكي حرباً إقليمية

استطلاع رأي إسرائيلي: حزب (الليكود) سيفوز بـ 36 مقعدًا

استطلاع رأي إسرائيلي: حزب (الليكود) سيفوز بـ 36 مقعدًا

مسؤول في الشرطة الإسرائيلية: قضية &#34;بيزك&#34; ملوثة بالرشوة حتى الرقبة

مسؤول في الشرطة الإسرائيلية: قضية "بيزك" ملوثة بالرشوة حتى الرقبة

رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يطالب بالتحقيق مع يائير لبيد

رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يطالب بالتحقيق مع يائير لبيد

إصابة إسرائيلي في إطلاق نار بمنطقة تل السبع والشرطة تحقق

إصابة إسرائيلي في إطلاق نار بمنطقة تل السبع والشرطة تحقق

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

حالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال في فحمة جنوب جنين

حالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال في فحمة جنوب جنين

وفاة طفل صدمته مركبة جنوب قطاع غزة

وفاة طفل صدمته مركبة جنوب قطاع غزة

النائب فريج يحذّر وزير المالية الإسرائيلي بسبب &#34;التوتو&#34;

النائب فريج يحذّر وزير المالية الإسرائيلي بسبب "التوتو"

التربية والتعليم تصرف مكافآت للعاملين بمديرية القدس

التربية والتعليم تصرف مكافآت للعاملين بمديرية القدس

عربي

البرلمان العراقي يقر ميزانية البلاد لـ2018

البرلمان العراقي يقر ميزانية البلاد لـ2018

السودان يعلن عودة سفيره إلى القاهرة

السودان يعلن عودة سفيره إلى القاهرة

مَقتَل مُسلح في انفجار سيارة مفخخة كان يقودها في الأنبار

مَقتَل مُسلح في انفجار سيارة مفخخة كان يقودها في الأنبار

محمد بن سلمان يزور مصر لمدة 3 أيام

محمد بن سلمان يزور مصر لمدة 3 أيام

منوعات

فيديو صور: شاهد منزل نوال الكويتية.. رقي وأناقة

فيديو صور: شاهد منزل نوال الكويتية.. رقي وأناقة

فيديو: احلام ترفض الترحم على &#34;سريديفي&#34; لانها &#34;بوذيه&#34;

فيديو: احلام ترفض الترحم على "سريديفي" لانها "بوذيه"

فيديو: بعد 18 عام من العزوبية &#34;الساهر&#34; يدخل القفص الذهبي.. شاهد التفاصيل

فيديو: بعد 18 عام من العزوبية "الساهر" يدخل القفص الذهبي.. شاهد التفاصيل

فيديو وصور: تفاصيل انتحار الراقصة اللبنانية &#34;داني بسترس&#34; وما علاقة اليسا؟

فيديو وصور: تفاصيل انتحار الراقصة اللبنانية "داني بسترس" وما علاقة اليسا؟