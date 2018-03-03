اليونان لا تعتزم مبادلة جنود مع تركيا

اليونان لا تعتزم مبادلة جنود مع تركيا
رام الله - دنيا الوطن
صرح وكيل وزارة الخارجية اليوناني يورغوس كاتروغالوس للصحافيين السبت ان بلاده لا تعتزم مبادلة الجنديين اليونانيين اللذين تحتجزهما تركيا بثمانية جنود اتراك طلبوا اللجوء في اليونان.

وقال "هذه مجرد أوهام. نحن لسنا في حرب مع تركيا لنقوم بتبادل سجناء" مضيفا ان مثل هذه الروايات مصدرها الاعلام التركي.

ونقلت عنه وكالة الانباء الرسمية "انا" قوله "هذه حادثة ليست غريبة. فمثل هذه الامور تحصل على الحدود".

واعتقل الجنديان اليونانيان بعد دخولهما الاراضي التركية الخميس. وقال الجيش اليوناني انهما ضلا طريقهما بسبب سوء الاحوال الجوية بينما كانا يقومان بدورية في منطقة قريبة من نهر ايفروس الذي يفصل بين البلدين.

وذكرت وكالة الانباء، ان الجنديين المحتجزين في مدينة ادرنة التركية، سيمثلان امام المحكمة الاثنين.

وتؤكد اثينا انهما سيحاكمان بتهمة الدخول غير المشروع الى منطقة محظورة، في حين ذكرت وكالة انباء الاناضول الرسمية انهما متهمان بالتجسس العسكري اضافة الى تهم اخرى.

وتركيا واليونان عدوان تاريخيان وخاضتا حروبا طويلة للسيادة على منطقة إيجه.

الا انهما حليفتان في حلف شمال الاطلسي منذ 1952، وكانت اثينا خلال السنوات القليلة الماضية من اشد المتحمسين لمساعي انقرة لدخول الاتحاد الاوروبي.

وكان ثمانية جنود اتراك فروا الى اليونان في مروحية عشية المحاولة الانقلابية في تركيا في تموز/يوليو 2016، وترفض السلطات اليونانية تسليمهم بحجة انهم لن يتلقوا محاكمة عادلة في بلادهم.

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