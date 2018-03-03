فيديو: ماذا جاء في اجتماع أبو النجا والوفد الأمني المصري؟

شاهد تصريحات محافظ غزة إبراهيم أبو النجا لـ"دنيا الوطن"..



أكد إبراهيم أبو النجا محافظ مدينة غزة، أن لقاءه بالوفد الأمني المصري، برئاسة اللواء سامح نبيل وبحضور القنصل المصري العام خالد سامي، والعميد عبد الهادي فرج، كان في غاية الأهمية، حيث تم من خلال التطرق للعديد من القضايا السياسية، وكذلك القضايا الحياتية للمواطنين في القطاع.وقال أبو النجا لـ"دنيا الوطن" عقب انتهاء لقائه بالوفد المصري: "الأشقاء المصريون قلقون، من عدم التوصل لاتفاق لحد اللحظة، هم باقون بغزة، رغم ما قد ينتاب المشاورات والنقاشات من إطالة"، لكن الوفد الأمني يعمل ليل نهار من أجل إنهاء الوضع الراهن، ومواجهة الأخطار التي تحدق بالقضية الفلسطينية.وأضاف: الأفكار التي طرحت على طاولة النقاشات كانت "جيدة"، وكلها تتفق مع الاتفاقيات الموقعة سابقًا، والتي من شأنها أن تحوّل دون تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ونحن بدورنا أكدنا على ضرورة أن تأخذ الحكومة دورها في القطاع، وأن تستلم كافة مهامها.وأوضح محافظ غزة، أن الوفد المصري، أعرب على رغبته، بإنهاء كافة الإشكاليات بما فيها قضية معبر رفح البري، متابعًا: الإخوة المصريون، أطلعونا على مساحة تحركاتهم مع حكومة الوفاق الوطني، وكذلك القيادات الفلسطينية، ونحن مطمئنون ومرتاحون للدور المصري، وهم أبلغونا باستمرارية مساعيهم من أجل إنهاء الانقسام.وأشار إلى أن الوفد أكد أنه يتحرك على ثلاث مسارات، وهي إنهاء الانقسام وانجاز المصالحة، وتسهيل فتح معبر رفح البري، وإنعاش الوضع الاقتصادي بغزة.وحول قضية (صفقة القرن)، قال أبو النجا: إن الوفد، أكد أنه لا يمكن أن يفرض شيء على الفلسطينيين، وجدد كلام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه "لا يمكن أن يكون هناك عمل لا يرضى عنه الفلسطينيون، وأنهم مع الثوابت الفلسطينية، والقضية بكل ما يصدر عنها، سواءً عبر مؤتمر القاهرة، أو قرارات المجلس المركزي أو غيرها من القرارات".