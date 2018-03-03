ضابط إسرائيلي: سنحسم معركتنا المقبلة مع حماس "سريعًا"

ضابط إسرائيلي: سنحسم معركتنا المقبلة مع حماس "سريعًا"
دبابات إسرائيل "ارشيفية"
رام الله - دنيا الوطن
قال العميد ساعر تسور، قائد فرقة الاحتياط الإسرائيلية رقم (252): إنه يتوقع حسم القتال مع حركة حماس، سريعًا، وخلال أيام معدودة في المواجهة المقبلة، وذلك عبر تفجير الأنفاق شرق قطاع غزة.

وبحسب ما صرح العميد الإسرائيلي لصحيفة (معاريف) العبرية، فقد ذكر أن الفرقة رقم (252) أصبحت من أهم الفرق العسكرية، المؤهلة للحرب المستقبلية ضد قطاع غزة، لأنها حسب تعبيره، فرقة الاحتياط الأكثر استعدادًا تحت قيادة الجبهة الجنوبية، والتي سيتم استدعاؤها بسرعة في حال وقوع تصعيد عسكري مع غزة.

ووفق ترجمة موقع (عكا)، فقد تحدث العميد تسور عن الحالة الهجومية، والسيناريوهات القتالية داخل القطاع قائلاً: "سنعمل على ضرب أكبر عدد من قواعد العدو بشكل مكثف، وبأقصر وقت ممكن".

وختم الضابط تسور حديثه قائلًا: "غزة خلال الحرب مختلفة عن غزة في الأيام العادية، ونحن نستلم المعلومات عن غزة من قيادة المنطقة الجنوبية، وفرقة غزة، تحديداً عن أنفاق حماس الهجومية، وهي أكثر شيء نهتم به، ونركز عليه، فهي عالم آخر"، وفق وصفه.

وقالت الصحيفة العبرية، إن الفرقة (252) احتياط، ستعمل بالتوازي مع فرقة غزة، حيث ستقوم فرقة غزة، خلال الحرب المقبلة، بحماية المستوطنات في غلاف غزة، والفرقة (252) احتياط مكونة من لوائي احتياط مشاة، ولوائي مدرعات، ودورها في الحرب هو الهجوم البري في عمق قطاع غزة، والقتال إلى جانب الجيش النظامي.

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