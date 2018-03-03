استطلاع رأي إسرائيلي: حزب (الليكود) سيفوز بـ 36 مقعدًا

رام الله - دنيا الوطن

كشف استطلاع رأي، أجراه معهد (غيوكرتوغرافيا)، بطلب من حزب (الليكود) الحاكم، عن أن الحزب، سيحصل على 36 مقعداً، لو جرت الانتخابات الإسرائيلية اليوم.



وحسب الاستطلاع، الذي شمل 587 مستطلعًا من مختلف أوساط الجمهور الإسرائيلي، فإن الليكود سيحصل على 30 مقعدًا، وبإضافة "الأصوات الزائدة" التي سيحصل عليها من الأحزاب التي ستضعف أو تختفي، سيحصل على ستة مقاعد أخرى.



أما (المعسكر الصهيوني) فيضعف ويحصل على عشرة مقاعد، حسب هذا الاستطلاع.



كما تحصل (القائمة المشتركة) و(يهدوت هتوراة) على هذا العدد من المقاعد، بينما يحصل حزب (يوجد مستقبل) على 23 مقعدًا، والبيت اليهودي على 11 فقط.