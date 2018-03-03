النائب فريج يحذّر وزير المالية الإسرائيلي بسبب "التوتو"

رام الله - دنيا الوطن

حذر النائب عيساوي فريج رئيس اللوبي الرياضي في الكنيست، وزير المالية موشيه كحلون من التصويت على قرار تحويل ميزانيات مجلس المراهنات المعروف باسم (التوتو) يوم غدٍ الأحد لسلطة وزارة المالية.



وأوضح النائب فريج خلال حديثه مع صحيفة (يديعوت أحرنوت)، بأن تمرير القرار، سيكون بمثابة جائزة لوزيرة الرياضة ميري ريجف، وموظفي وزارة المالية، الذين يريدون من خلال تمرير القرار، السيطرة على الميزانيات والأموال التي يمررها مجلس المراهنات (التوتو) لدعم الفرق الرياضية بشكل خاص والرياضة بشكل عام.



واعتبر فريج بأن تمرير القرار، وتحويل ميزانيات مجلس المراهنات، يعني تسييس الرياضة، وبالتالي شل الفرق الرياضية بفروعها المختلفة.



وخلص فريج إلى القول: إن تحويل هذه الميزانيات لسلطة وزارة المالية، سيؤدي إلى دمار شامل في مجالات الرياضة المهنية في البلاد أمام عجز النوادي والفرق الرياضية، فيما إذا لم يتم إقرار تحويل الميزانيات للفرق والنوادي الرياضية بصورة مباشرة،

قبل التصويت على القرار.