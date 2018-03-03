استشهاد المواطن "محمد أبو جامع" برصاص الاحتلال شرقي خانيونس

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن استشهاد المزارع محمد عطا عبد المولى أبو جامع البالغ من العمر (59 عامًا)، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها ظهر اليوم، شرقي محافظة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.



وكان جنود الاحتلال، المتمركزون على حدود قطاع غزة، أطلقوا النار بكثافة على مناطق شرقي خانيونس، مستهدفين المزارعين، ما أسفر عن إصابة أبو جامع، بإصابة حرجة، ليعلن بعد ذلك عن استشهاده.



إلى ذلك، أعلن موقع (مفزاك لايف)، عن أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقاً في ملابسات استهداف وقتل المزارع الفلسطيني محمد أبو جامع، على حدود خانيونس.