التربية والتعليم تصرف مكافآت للعاملين بمديرية القدس

التربية والتعليم تصرف مكافآت للعاملين بمديرية القدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم السبت، عن صرف مكافآت لجميع العاملين في مديرية التربية والتعليم العالي بالقدس؛ تأكيداً على مساندتهم، ودعم صمودهم في وجه الاحتلال، وسياساته المجحفة بحق التعليم في المدينة المقدسة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تم صرف هذه المكافآت بأثر رجعي عن الشهور (1-7) من العام الماضي، وهي خصصت للذين هم على رأس عملهم في مقر مديرية تربية القدس والمدارس، وذلك ضمن البرنامج الوطني لحماية التعليم في القدس، مؤكدة أنه سيتم صرف بقية المكافآت عن الشهور (8- 12) خلال الأيام المقبلة.

وفي هذا السياق، جدد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، تأكيده على أن صرف هذه المكافآت، يبرهن على حرص الوزارة ومساعيها الحثيثة والمتواصلة من أجل حماية الهوية الوطنية الجمعية، والدفاع عن التعليم المقدسي، والانتصار لحقوق أبناء الأسرة التربوية في القدس، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، نتيجة الاحتلال وممارساته العنصرية.

وثمن صيدم، الجهود التي بذلتها طواقم وزارة التربية من أجل إقرار هذه المكافآت وصرفها، معبراً في الوقت ذاته عن تقديره لطواقم وزارة المالية على متابعتها وتنسيقها مع التربية بهذا الخصوص.

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