الحزب الحاكم في اليونان يدعو العالم لتبني مبادرة الرئيس عباس

رام الله - دنيا الوطن

أصدر الحزب الحاكم باليونان (سيريزا) بياناً، دعا فيه المجتمع الدولي، لتبني ودعم خطة السلام الفلسطينية التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس في كلمته أمام مجلس الأمن الأخير.



وقال الحزب في بيانه: إن الخطوات والقرارات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والإدارة الأمريكية بخصوص القدس ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، هي قرارات غير مقبولة، وتناقض الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، وتشكل تهديدًا لعملية السلام بالمنطقة.



ودعا حزب (سيريزا) في بيانه، الذي صدر أمس عن لجنة العلاقات الدولية والخارجية، إلى ضرورة تبني المجتمع الدولي لمبادرة الرئيس عباس للسلام للخروج من الأزمة، وضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته، وفق رعاية دولية لعملية السلام، سندًا لقرارات هيئة الأمم المتحدة والشرعية الدولية، لتحقيق السلام العادل والثابت، وفق القرارات الأممية من خلال المفاوضات برعاية دولية.



وكان سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، قد عقد سلسلة لقاءات مع الحزب الحاكم، والأحزاب السياسية الأخرى باليونان، لوضعهم في صورة القرارات الأمريكية، واستمرار انتهاكات الاحتلال الاستيطاني على الأرض، وبشكل خاص ما يجري بحق المقدسات المسيحية والإسلامية، من انتهاكات واضحة للقانون الدولي والأعراف ذات الصلة، بهدف تقويض الوجود المسيحي والإسلامي العربي في المدينة المقدسة، وفرض سياسات التهويد غير الشرعية، ما يهدد حل الدولتين والآفاق الممكنة للسلام العادل، وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية.