البرلمان العراقي يقر ميزانية البلاد لـ2018

رام الله - دنيا الوطن

أقر البرلمان العراقي ميزانية الدولة لعام 2018 بقيمة 104 تريليونات دينار (88 مليار دولار)، رغم مقاطعة النواب الأكراد عن إقليم كردستان التصويت.



وقال سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي: إن الموازنة الجديدة عالجت مطالب إقليم كردستان العراق، في ما يتعلق برواتب موظفي الإقليم وقوات البيشمركة.



وأكد الجبوري، أن المجلس صوت على إلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين، التي فرضت بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط، مشيرًا إلى أنه تم "إعطاء الصلاحية اللازمة لمجلس الوزراء لإضافة التخصيصات ومعالجة أي نقص في رواتب الموظفين".



وأوضح أن المجلس صوت خلال جلسة اليوم على آخر الموازنات في دورته الحالية، وأن "البرلمان أنهى التصويت بعد المراجعة الدقيقة لمواد الميزانية، ودراسة دقيقة لأبواب الصرف".