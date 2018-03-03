اللواء عطا الله يُثني على عمل إدارة شرطة المرور

اللواء عطا الله يُثني على عمل إدارة شرطة المرور
رام الله - دنيا الوطن
أثنى اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة على عمل إدارة شرطة المرور، وجهودهم المبذولة من أجل الحد من عدد الحوادث والوفيات مقارنة بالأعوام السابقة.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن ذلك جاء خلال لقاء اللواء حازم عطا الله مع مدراء الفروع والأقسام بشرطة المرور، بحضور العميد منير التلباني مساعد مدير عام الشرطة للعمليات والتدريب، والعقيد زنيد أبو زنيد مدير شرطة المرور ونائبه العقيد لؤي شعبان.

دعا اللواء عطا الله شرطة المرور لبذل المزيد من الجهود والتواجد أكثر بالميدان، والعمل بشكل مستمر من أجل تطوير قدراتهم وأدائهم لتقديم الخدمة الأفضل للمواطنين.

وأضاف البيان، أن هناك انخفاضاً ملموساً، حسب إحصائيات الشرطة في نسبة الحوادث، التي تحصل في المحافظات، وكذلك عدد الوفيات الناجم عنها.

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