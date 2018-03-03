ماذا قالت الفصائل عن شرط ترامب لقبول دولة فلسطينية على حدود 1967؟

ماذا قالت الفصائل عن شرط ترامب لقبول دولة فلسطينية على حدود 1967؟
صورة توضيحية
خاص دنيا الوطن - عبد الله أبو حشيش
أجمعت فصائل فلسطينية، على أن ما يجري تداوله حول شرط الإدارة الأمريكية لقبول الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967، هو محاولةً لدفع القيادة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس؛ للعودة للمفاوضات مع إسرائيل. 

وحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اشترط لقبول الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، ألا تكون مدينة القدس عاصمةً لها.

من ناحيته، دعا القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، منظمة التحرير لسحب الاعتراف بإسرائيل، والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية، لمواجهة قرارات ترامب وصفقة القرن.

وأكد رضوان، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن" على ضرورة تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، مشدداً على أن ذلك يمثل الضمان الوحيد للتصدي لكل ممارسات الإدارة الأمريكية.

من ناحيته، أكد طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن توجه ترامب بوضع شروط للاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 67 هو محاولة لإغراء السلطة الفلسطينية، من أجل العودة إلى خط المفاوضات من جديد.

وأوضح أبو ظريفة، لـ "دنيا الوطن"، أن (صفقة القرن)، لن تمكن القيادة الفلسطينية من الوصول إلى دولة فلسطينية على حدود 67 وعودة اللاجئين.

وفي ذات السياق، يرى خضر حبيب، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن الدول الأوروبية مارست ضغطها على الولايات المتحدة من أجل التراجع، وثنيها عن المخطط الذي تحاول تمريره بالمنطقة، وتطبيق صفقة القرن.

وأضاف حبيب: "صفقة القرن هي مشروع تصفية القضية والجميع يرفضه، ونحن ضد كل ما يدور على الساحة الدولية ومن ضمنه مشروع (صفقة القرن) لأنها تصفية حقيقية للمشروع الوطني".

فيديو: مقابلات مع قيادات من الفصائل الفلسطينية
 

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