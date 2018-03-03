المحكمة الدستورية المصرية تقرر سريان اتفاقية تيران وصنافير

المحكمة الدستورية المصرية تقرر سريان اتفاقية تيران وصنافير
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، السبت، قراراً قضائياً بإلغاء كافة الأحكام القضائية الصادرة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، والمعروفة بـ"اتفاقية تيران وصنافير"، ما يترتب عليه سريان الاتفاقية.

وقالت صحيفة (الأهرام) المصرية: إن المحكمة الدستورية قضت بعدم الاعتداد بجميع الأحكام القضائية الصادرة سواء من المحكمة الإدارية أو القضاء المستعجل، بشأن اتفاقية تيران وصنافير"، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.

وأضافت: "يترتب على الحكم سريان الاتفاقية المبرمة مع السعودية، والتي تنص على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية".

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