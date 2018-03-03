السودان يعلن عودة سفيره إلى القاهرة

السودان يعلن عودة سفيره إلى القاهرة
عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان في مصر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية السودانية اليوم السبت، أن سفيرها لدى مصر عبد المحمود عبد الحليم، سيعود إلى القاهرة يوم الاثنين، بعد أن استدعته الخرطوم للتشاور في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقال قريب الله خضر الناطق باسم الخارجية السودانية لوكالة (فرانس برس): "صدر توجيه من رئيس الجمهورية عمر البشير للسفير عبد المحمود بالعودة إلى القاهرة"، كما نقلت وسائل إعلام محلية السبت عن السفير نفسه، أنه عائد إلى القاهرة الاثنين.

واستدعى السودان سفيره في مصر للتشاور، إثر أنباء تفيد أن مصر طلبت استبعاد الخرطوم من المفاوضات الجارية مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، وهو ما نفته القاهرة فيما بعد.

وتتخوف القاهرة من أن يؤدي سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل الأزرق، أهم روافد نهر النيل، إلى انخفاض تدفق مياه النيل، الذي يوفر نحو 90 بالمئة من احتياجات مصر للمياه.

لكن خضر أشار إلى أن عودة السفير "لا تعني أن القضايا التي من أجلها تم استدعاؤه حُلت، لكن وضعت خريطة طريق لإيجاد حلول لها في الاجتماع الرباعي"، الذي عقد بالقاهرة في مطلع شباط/ فبراير بين مسؤولين من البلدين.

فيديو أرشيفي: إستدعاء السفير السوداني لدي مصر

 

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