مكذباً رواية الاحتلال.. مبعوث ترامب: أربعة إسرائيليين أحياء في غزة

مكذباً رواية الاحتلال.. مبعوث ترامب: أربعة إسرائيليين أحياء في غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أثارت تغريدة سابقة للمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، طالب فيها حركة حماس بالإفراج عن أربعة إسرائيليين، وإعادة بقايا رفاة الجندي هادار جولدن، ضجة في وسائل إعلام عبرية، لما تظهره التغريدة من تناقض مع رواية الحكومة الإسرائيلية بشأن الجنود.

وقال غرينبلات، في تغريدته: "على حماس إعادة بقايا رفاة الجندي هادار جولدن، والإفراج عن الجندي شاؤول أرون وأبرهام مغنوستيو وهشام السيد وجمعة إبراهيم أبو غنيمة".

ووصفت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) حديث غرينبلات بالقول: "هذا ما يتناقض مع ما قالته حكومة الاحتلال بأن الجنود الأسرى في غزة قد قتلوا".

وأضافت: "كما يبدو أن المبعوث يتعارض مع السياسة الإسرائيلية الرسمية، فيما يتعلق بأحد الجنود الإسرائيليين الثلاثة"، حيث استندت الصحيفة إلى تخصيص غرينبلات لفظ "بقايا رفاة هدار جولدن"، بينما تحدث بالإفراج عن شاؤول أرون وثلاثة إسرائيليين آخرين، كدلالة على أنهم أحياء.

وأكدت الصحيفة، "أن الجنود إذا ما كانوا لا يزالون على قيد الحياة، أو حتى لو كانت أوضاعهم غير واضحة، فإنه يمكن أن يعطي حماس نفوذاً أكبر بكثير في المفاوضات".


يأتي ذلك في الوقت الذي زعمت فيه الصحيفة الإسرائيلية اليوم السبت، أن حركة حماس رفضت طلبات من المخابرات المصرية بالكشف عن تفاصيل وضع جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، "الذين أُعلن عن اختفائهم خلال الحرب على القطاع منذ أكثر من ثلاث سنوات".

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