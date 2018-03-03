القواسمي: وعود مصرية بفتح معبر رفح بشكل دائم ونبحث آليات تَسلُّم الجباية

خاص دنيا الوطن

أكد الناطق باسم حركة (فتح)، أسامة القواسمي، أن السلطات المصرية، قدمت وعوداً للقيادة الفلسطينية، بفتح معبر رفح البري في الاتجاهين بشكل دائم، وأن يكون إغلاق المعبر أمراً استثنائياً، وفق الوضع الأمني في سيناء.



وقال القواسمي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن الوضع في معبر رفح، لن يبقى على ما هو عليه، كما أن الحكومة ترفض أن تكون مجرد صورة فقط على معابر قطاع غزة، لافتاً إلى أن مدير عام هيئة المعابر والحدود نظمي مهنا، بحث مع الوفد الأمني المصري في غزة الجوانب اللوجستية لعمل معبر رفح.



وحول ملف الجباية، أضاف: "الحكومة هي الجهة المخولة لبحث ملف الجباية في القطاع، والسلطات المصرية اتفقت مع حركة حماس، أن تتولى حكومة التوافق جباية الضرائب الداخلية بغزة، والآن ما يجري بحثه هو آليات تسلم حكومة التوافق للجباية في قطاع غزة بشكل كامل".



وشدد القواسمي، على أنه إذا ما تم حل هذين الملفين، يمكن الحديث عن التقدم خطوات كبيرة في باقي ملفات المصالحة"، لافتاً إلى أن اللجنة الإدارية والقانونية، قدمت تقريرها بإمكانية استيعاب 20 ألف موظف خلال 2018 ضمن الاحتياجات الإدارية والإمكانيات المادية، وأن الأمر مرتبط بملفي الجباية وتمكين الحكومة.



واستطرد: "لغاية اللحظة ليس لدينا أي معلومة إذا ما وافقت حماس على دمج هذا العدد، كما أن باقي الموظفين يمكن أن نجد لهم حلولاً أخرى".



يذكر، أن الوفد الأمني المصري، يتواجد حالياً في قطاع غزة، لمتابعة تطبيق اتفاق المصالحة الموقع في تشرين الأول/ أكتوبر 2017.