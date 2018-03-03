اللوح لـ"دنيا الوطن": نتواصل مع السلطات المصرية لإعادة فتح معبر رفح

رام الله - دنيا الوطن

أكد سفير دولة فلسطين في القاهرة دياب اللوح، أنه لا يزال يتواصل مع السلطات المصرية، بخصوص إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين؛ لتسهيل خروج المواطنين من غزة، وعودة العالقين في القاهرة إلى قطاع غزة.



ونفى اللوح لـ"دنيا الوطن"، الأنباء التي انتشرت عبر بعض الوكالات المحلية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وتحدثت عن أن السفارة الفلسطينية في القاهرة، أعلنت عن مواعيد لفتح معبر رفح، لافتًا إلى أن السفارة، ستُعلن فور إبلاغها من الجانب المصري عن مواعيد فتح المعبر.



ودعا سفير فلسطين، وسائل الإعلام لتحري الدقة في نقل الأخبار الخاصة بمعبر رفح، لأن تداول الأخبار الكاذبة بهذا الجانب، يهدف لإحداث إرباك لدى المواطن الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الخارج.