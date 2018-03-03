صحيفة لبنانية: حماس رفضت كشف مصير الجنود الإسرائيليين للمخابرات المصرية

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (الأخبار): أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رفضت طلبًا قدمته المخابرات العامة المصرية، لكشف مصير الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى الحركة في قطاع غزة، من دون حل إشكالية صفقة التبادل السابقة، مرجعة السبب، أن كشف المصير يجب أن يكون بثمن، وخاصة أن الحديث يدور أن لدى حماس، أربعة أسرى، أو أكثر.



وأبلغت الحركة المخابرات المصرية، أن موقفها ثابت من هذه القضية، وأن أي حراك يجب أن يمر بالتزام إسرائيل بتطبيق كامل بنود (صفقة شاليط) التي تم تنفيذها عام 2011، فيما أوضحت الصحيفة اللبنانية، أن الحكومة الإسرائيلية لا ترغب في تحريك هذا الملف حالياً، وهو ما يعني تجميد أي خطوات تفيد إسرائيل، وخاصة أن القاهرة هي الوسيط للصفقة السابقة، ويجب عليها أخذ دورها كاملاً.



وأضافت الصحيفة: لكن حماس، واجهت الضغط المصري بأن ربطت التحرك في صفقة جديدة بإتمام المصالحة الفلسطينية، وهو ما بدا مناورة لتخفيف الضغط.



وختمت صحيفة (الأخبار) اللبنانية تقريرها، بأن مصادر في حماس، أكدت أن الحركة تصر على إكمال الملف مع الوسيط المصري، لأسباب عدة، لم تذكرها الصحيفة.