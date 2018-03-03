قراقع: مفاوضات الأسرى الإداريين مع إدارة سجون الاحتلال دون نتائج

قراقع: مفاوضات الأسرى الإداريين مع إدارة سجون الاحتلال دون نتائج
رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، عن مفاوضات تجري بين إدارة سجون الاحتلال والأسرى الإداريين المستمرين في مقاطعة محاكم الاحتلال، منذ منتصف الشهر الجاري، دون نتائج.

وأضاف قراقع  في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)" الرسمية صباح السبت، إن هناك تهديدات للأسرى بأن من يرفض المثول أمام المحاكم، سيُحرم من الاستئناف أمام المحكمة العليا، مشدداً على أن  الأسرى مستمرون في مقاطعة محاكم الاعتقال الاداري، وهددوا بالإضراب المفتوح عن الطعام في حال عدم تحقيق هذه السياسة لمطالبهم.

أخبار ذات صلة

اسرائيل تحذر حماس: القيادة في دائرة الاستهداف

اسرائيل تحذر حماس: القيادة في دائرة الاستهداف

حالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال في فحمة جنوب جنين

حالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال في فحمة جنوب جنين

الأورومتوسطي يُحذر من تَبعات تقليص (أونروا) خدماتها للاجئين

الأورومتوسطي يُحذر من تَبعات تقليص (أونروا) خدماتها للاجئين

وفاة طفل صدمته مركبة جنوب قطاع غزة

وفاة طفل صدمته مركبة جنوب قطاع غزة

غطاس يطالب الخارجية المصرية بإعلان أن القاهرة لن تكون منصة لإعلان صفقة القرن

غطاس يطالب الخارجية المصرية بإعلان أن القاهرة لن تكون منصة لإعلان صفقة القرن

فيديو: ماذا جاء في اجتماع أبو النجا والوفد الأمني المصري؟

فيديو: ماذا جاء في اجتماع أبو النجا والوفد الأمني المصري؟

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

حالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال في فحمة جنوب جنين

حالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال في فحمة جنوب جنين

وفاة طفل صدمته مركبة جنوب قطاع غزة

وفاة طفل صدمته مركبة جنوب قطاع غزة

النائب فريج يحذّر وزير المالية الإسرائيلي بسبب &#34;التوتو&#34;

النائب فريج يحذّر وزير المالية الإسرائيلي بسبب "التوتو"

التربية والتعليم تصرف مكافآت للعاملين بمديرية القدس

التربية والتعليم تصرف مكافآت للعاملين بمديرية القدس

عربي

البرلمان العراقي يقر ميزانية البلاد لـ2018

البرلمان العراقي يقر ميزانية البلاد لـ2018

السودان يعلن عودة سفيره إلى القاهرة

السودان يعلن عودة سفيره إلى القاهرة

مَقتَل مُسلح في انفجار سيارة مفخخة كان يقودها في الأنبار

مَقتَل مُسلح في انفجار سيارة مفخخة كان يقودها في الأنبار

محمد بن سلمان يزور مصر لمدة 3 أيام

محمد بن سلمان يزور مصر لمدة 3 أيام

منوعات

فيديو صور: شاهد منزل نوال الكويتية.. رقي وأناقة

فيديو صور: شاهد منزل نوال الكويتية.. رقي وأناقة

فيديو: احلام ترفض الترحم على &#34;سريديفي&#34; لانها &#34;بوذيه&#34;

فيديو: احلام ترفض الترحم على "سريديفي" لانها "بوذيه"

فيديو: بعد 18 عام من العزوبية &#34;الساهر&#34; يدخل القفص الذهبي.. شاهد التفاصيل

فيديو: بعد 18 عام من العزوبية "الساهر" يدخل القفص الذهبي.. شاهد التفاصيل

فيديو وصور: تفاصيل انتحار الراقصة اللبنانية &#34;داني بسترس&#34; وما علاقة اليسا؟

فيديو وصور: تفاصيل انتحار الراقصة اللبنانية "داني بسترس" وما علاقة اليسا؟