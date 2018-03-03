قراقع: مفاوضات الأسرى الإداريين مع إدارة سجون الاحتلال دون نتائج

رام الله - دنيا الوطن

كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، عن مفاوضات تجري بين إدارة سجون الاحتلال والأسرى الإداريين المستمرين في مقاطعة محاكم الاحتلال، منذ منتصف الشهر الجاري، دون نتائج.



وأضاف قراقع في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)" الرسمية صباح السبت، إن هناك تهديدات للأسرى بأن من يرفض المثول أمام المحاكم، سيُحرم من الاستئناف أمام المحكمة العليا، مشدداً على أن الأسرى مستمرون في مقاطعة محاكم الاعتقال الاداري، وهددوا بالإضراب المفتوح عن الطعام في حال عدم تحقيق هذه السياسة لمطالبهم.