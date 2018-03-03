مَقتَل مُسلح في انفجار سيارة مفخخة كان يقودها في الأنبار

فيديو أرشيفي: انفجار سياره مفخخه قرب سيطرة في الانبار

رام الله - دنيا الوطنوقع انفجار في سيارة مفخخة مساء أمس الجمعة، غربي مركز محافظة الأنبار غرب العراق، مما أسفر عن مقتل رجل مسلح، بحسب ما أعلنه مركز الإعلام الأمني العراقي.وبين المركز في بيان، أن القوات الأمنية في سيطرة الكيلو 18 غربي الرمادي مركز الأنبار، تمكنت بعد المتابعة والتفتيش الدقيق من كشف سيارة مفخخة نوع (بيك أب) حمراء اللواء، يقودها رجل مسلح، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.وقال المركز: "إن القوات أطلقت النار على السيارة، وتمكنت من تفجيرها وقتل المسلح داخلها"، مشيرًا إلى أن السيارة كانت محملة بمواد شديدة الانفجار (سي فور) داخل صفائح.وأكد مركز الإعلام الأمني العراقي، أن العملية تمت دون أية خسائر بشرية بين القوات الأمنية والمدنيين.يذكر، أن القوات العراقية، حررت كامل أراضي محافظة الأنبار، التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق غرباً، من سيطرة تنظيم الدولة، خلال معارك حسمت آخرها على الحدود الدولية مع سوريا والأردن والسعودية، أواخر العام الماضي.