محمد بن سلمان يزور مصر لمدة 3 أيام

محمد بن سلمان يزور مصر لمدة 3 أيام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن يزور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، جمهورية مصر العربية غداً الأحد، بحسب ما أعلنته الرئاسة المصرية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية: "إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيستقبل الأحد، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، ليحل ضيفاً عزيزاً على وطنه الثاني مصر في زيارة تستمر لثلاثة أيام".

يأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن الاستمرار في التعاون في مجال مكافحة "الإرهاب"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

ومن المتوقع أيضاً، أن يبحث الرئيس المصري وولي العهد السعودي، المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتؤكد هذه الزيارة المرتقبة، خصوصية العلاقات المصرية السعودية، وتميزها على مختلف المستويات في ضوء ما يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر أخوة وطيدة، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بينهما.

فيديو أرشيفي: مراسم استقبال وزير الدفاع السعودى الأمير محمد بن سلمان بمطار القاهرة

 

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