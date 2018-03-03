فيديو: بوتين يَردُ على اتهامات التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

فيديو: جانب من لقاء الرئيس الروسي

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: إن روسيا تطالب السلطات القضائية الأمريكية، التي تتهم مجموعة من المواطنين الروس بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، بتقديم وثائق رسمية.وأضاف بوتين، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء: "يجب أولاً أن ألقي نظرة، على ما فعلوه، أعطونا المواد، أعطونا المعلومات، مع كل الاحترام الواجب لكم شخصياً، مع كل الاحترام الواجب للكونغرس، يجب أن يكون لديكم أشخاص يحملون شهادات في الحقوق، 100% ينبغي أن يكون".وأوضح الرئيس الروسي، بعد ذكر مذيعة قناة "NBC" ميغين كيلي، بأنها تخرجت في كلية الحقوق (محامية): "يجب على الناس المتعلمين تعليماً جيداً، أن يدركوا، أننا في روسيا لا يمكننا محاكمة أي شخص، ما لم ينتهك القوانين الروسية، يجب عليكم، أن تدركوا، أن هذا يتطلب طلباً للنائب العام الروسي، أعطونا وثيقة، طلباً رسمياً".وأضاف: "إن هذا يجب، أن يمر عبر القنوات الرسمية، وليس من خلال الصحافة أو الصراخ والصياح في الكونغرس الأمريكي".