(سيلفي) الحريري وبن سلمان يلقى تفاعلًا كبيرًا على تويتر

رام الله - دنيا الوطننشر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري صورة (سيلفي) جمعته بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والسفير السعودي لدى واشنطن خالد بن سلمان.وكتب الحريري معلقًا على الصورة: "مع ولي عهد خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير خالد بن سلمان في الرياض".صورة الحريري، آثارت تفاعلًا كبيرًا بين المغردين السعوديين واللبنانيين، حيث اعتبرها البعض رسالة تؤكد عمق العلاقات السعودية اللبنانية.يشار إلى أن الحريري، اعتاد على التقاط صور (سيلفي) مع قادة الدولة، وكذلك مع المسؤولين اللبنانيين.